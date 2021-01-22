Алехандро Гомес может уйти из «Аталанты» в «Севилью»

«Севилья» заинтересована в аренде аргентинского нападающего «Аталанты» Алехандро Гомеса, сообщает Calciomercato.

«Аталанта» не рассматривает варианты продажи 32-летнего футболиста в другой итальянский клуб. По информации источника, в связи с этим «Севилья» и лично спортивный директор Рамон Мончи обсуждают с клубом из Бергамо аренду с дальнейшим правом выкупа.

Гомес решил покинуть «Аталанту» после конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Футболист не выходил на поле с 16 декабря, когда он появился на замену в матче 12-го тура серии А с «Ювентусом» (1:1).