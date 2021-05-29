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Альба получил предложение от «Атлетико»

23:09
Жорди Альба. Фото AFP
Жорди Альба. Фото AFP
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Защитник Жорди Альба может покинуть «Барселону». У 32-летнего испанца есть предложение от «Атлетико», сообщает AS.

Мадридская команда ведет поиск левого защитника и считает Альбу хорошим вариантом.

Текущий контракт игрока рассчитан до 2024 года. В минувшем сезоне ла лиги он провел 35 матчей и забил 3 мяча

Альба выступает за «Барсу» с 2012 года. Вместе с командой он по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Испании, становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

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