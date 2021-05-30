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В сети появились фотографии домашней формы «Реала» на сезон-2021/22

07:02
Домашний комплект формы «Реала» на сезон-2021/22. Фото Footyheadlines
Домашний комплект формы «Реала» на сезон-2021/22. Фото Footyheadlines
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Сайт Footballheadlines, специализирующийся на футбольной экипировке, опубликовал фотографии домашнего комплекта формы «Реала» на новый сезон.

Форма представлена в традиционном белом цвете с синими и оранжевыми вставками. Узор на футболке будет навеян Пласа-де-Сибелес, где клуб празднует свои титулы.

Домашний комплект формы «Реала» на сезон-2021/22. Фото Footyheadlines
Домашний комплект формы «Реала» на сезон-2021/22. Фото Footyheadlines

«Реал» по итогам сезона-2020/21 стал вторым в чемпионате Испании и не выиграл ни одного трофея. В конце мая клуб покинул главный тренер Зинедин Зидан.

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