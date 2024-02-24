Хави о победе над «Хетафе»: «Мы продолжаем бороться. Посмотрим, что сделают «Жирона» и «Реал»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Хетафе» (4:0) в 26-м туре ла лиги.

«Мы выглядели одним целым и не уступали сопернику в интенсивности. У нас получалось находить свободные зоны. И благодаря этому были забиты голы.

Мы не выбрасываем полотенце и продолжаем бороться. Осталось 12 матчей. Будем следить, что сделают «Жирона» и «Реал», — сказал Хави после игры.

Команда Хави одержала вторую победу в ла лиге подряд. «Блаугранас» с 57 очками поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата, обойдя «Жирону» (56 очков и один матч в запасе).