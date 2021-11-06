Тренер «Барселоны» назвал причину упущенной победы в матче с «Сельтой»
Серхи Бархуан, исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны», прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (3:3). Каталонцы упустили победу, хотя по ходу встречи вели со счетом 3:0.
«Сложно работать в таких условиях, у нас много кадровых проблем из-за травм. Дошло до того, что приходится выпускать на поле детей. Как можно на что-то рассчитывать, если не хватает игроков? Не хотелось бы, чтобы подобное повторялось», — цитирует тренера Marca.
«Барселона» набрала 17 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.
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