«Гранада» победила «Алавес» в чемпионате Испании

«Гранада» победила «Алавес» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 3:2.

В составе «Алавеса» отличились Гонсало Эскаланте и Мануэль Вальехо. На 26-й минуте нападающий хозяев Хоселу не смог реализовать пенальти. У «Гранады» голы забили Серхио Эскудеро, Антонио Пуэртас и Луис Суарес.

«Гранада» набрала 28 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» имеет в активе 22 очка и 19-ю позицию.