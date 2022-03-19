Бензема пропустит матч «Реала» против «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что нападающий Карим Бензема пропустит матч чемпионата Испании против «Барселоны», сообщает Marca.

Французский форвард получил травму в матче 28-го тура против «Мальорки» (3:0), по словам Анчелотти, он не успеет восстановиться к игре против «Барселоны». Также встречу пропустит защитник «Реала» Ферлан Менди.

Встреча «Реал» — «Барселона» пройдет 20 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — 23.00 (мск).

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 66 очков в 28 матчах. «Барселона» занимает третье место с 51 очками после 27 сыгранных матчей.