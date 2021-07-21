Симеоне надеется, что Месси продолжит играть в чемпионате Испании
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о будущем нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. 1 июля аргентинец стал свободным агентом, после того как его контракт с клубом истек.
«Ла лига не должна терять лучших. Это лучшее, что может случиться с турниром. Мы уже потеряли Криштиану Роналду. Надеюсь, что мы сможем наслаждаться игрой Месси в Испании.
Для этого «Барселоне» придется приложить значительные усилия и наилучшим образом справиться со сложившейся ситуацией, чтобы компенсировать то, что требуется, чтобы Месси играл в команде", — приводит слова Симеоне As.
В прошлом сезоне испанского чемпионата Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 9 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/07/20/primera/1626809940_289240.html?m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=MQ%3D%3D&m4=dmlkZW8%3D&m5=MjI%3D
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