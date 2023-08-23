Защитник «Барселоны» Мартинес вернется к полноценным тренировкам

Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес должен вернуться к полноценным тренировкам в эту среду, 23 августа, сообщает Sport.es.

32-летний испанец этим летом перебрался в стан каталонцев из «Атлетика», но пропустил начало сезона из-за травмы стопы.

В сезоне-2022/23 Мартинес сыграл 18 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.