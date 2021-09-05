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Стали известны причины конфликта Кумана с Пьяничем

17:11
Миралем Пьянич. Фото Twitter
Миралем Пьянич. Фото Twitter
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не рассчитывает на полузащитника Миралема Пьянича. Голландский специалист посчитал, что футболисту не хватает динамике и агрессии в игре, сообщает Mundo Deportivo.

При этом тренер настолько твердо уверен в своей позиции, что даже отказался от личной встречи с футболистом.

«Куман убивал мою уверенность в себе, потому что у нас с ним не было прямого общения. Это очень странно, я не знаю еще одного тренера, который просто называет стартовый состав. Есть иные способы строить отношения в команде», — заявил Пьянич.

«Бешикташ» арендовал у «Барселоны» полузащитника Миралема Пьянича.

31-летний футболист выступал за «Барсу» с сентября 2020 года, он провел 30 матчей в составе сине-гранатовых и не отметился результативными действиями.

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Иван Шитик все материалы автора

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