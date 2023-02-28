Агент Хаджикадунича не знает, где защитник может оказаться летом

Футбольный агент Валид Фаур прокомментировал ситуацию с будущим Денниса Хаджикадунича.

«Обращение «Ростова» в суд? Я не в курсе, ничего не знаю об этом. Где Деннис продолжит карьеру после «Мальорки»? Ответа на этот вопрос у меня тоже нет. Нужно точно знать, как на тот момент будет обстоять ситуация, понимать все детали, и только тогда уже можно будет что-то комментировать», — приводит слова Фаура «РБ Спорт».

24-летний защитник Деннис Хаджикадунич, права на которого принадлежат «Ростову», перешел в аренду в «Мальорку» до конца сезона. Этот трансфер вызвал недовольство со стороны российского клуба, речь шла про обращение в разнообразные инстанции.

Деннис Хаджикадунич не провел ни одного матча в составе «Мальорки». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.