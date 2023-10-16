Морган: «Надо было уволить тен Хага, а Роналду сделать капитаном «Манчестер Юнайтед»

Журналист Пирс Морган рассказал, что думает об игре португальского нападающего Криштиану Роналду в этом году. На счету 38-летнего форварда 46 голевых действий в 42 играх.

«Роналду якобы был проблемой в «Манчестер Юнайтед». Надо было уволить тен Хага, а Криштиану оставить и сделать капитаном команды», — написал журналист в социальных сетях.

Роналду покинул «МЮ» в конце прошлого года. В январе 2023-го он присоединился к саудовскому «Аль-Насру».