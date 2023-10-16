Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 06:44

Полузащитник Верратти рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Аль-Араби» Марко Верратти рассказал о планах на будущее. Итальянец перешел в катарский клуб в сентябре этого года после 11 лет выступлений за «ПСЖ».

«Я верю, что перед уходом из футбола вернусь домой, чтобы поиграть за «Пескару». Я хочу сделать это для семьи и друзей. Сейчас я регулярно смотрю матчи команды по телевизору», — цитирует игрока журналист Альфредо Педулла.

30-летний Верратти находился в системе «Пескары» с 2005 года, в 2012 году был продан в «ПСЖ».

Марко Верратти
ФК Пескара
0
Читайте также
Рублев проиграл поляку Хуркачу в финале «Мастерса» в Шанхае
«Алкоголь в любых дозировках — это яд». Большое интервью тренера «Торпедо» — о Ларионове, питании и хейте
Лавров прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс – один путь»
«Черные гусары» разбили батальон ВСУ на сватовском направлении
Врачи попали под обстрел в единственной больнице в городе Ашкелон
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бензема высказался о конфликте между Израилем и Палестиной
Новости
RSS RSS
Все новости