Полузащитник Верратти рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру

Полузащитник «Аль-Араби» Марко Верратти рассказал о планах на будущее. Итальянец перешел в катарский клуб в сентябре этого года после 11 лет выступлений за «ПСЖ».

«Я верю, что перед уходом из футбола вернусь домой, чтобы поиграть за «Пескару». Я хочу сделать это для семьи и друзей. Сейчас я регулярно смотрю матчи команды по телевизору», — цитирует игрока журналист Альфредо Педулла.

30-летний Верратти находился в системе «Пескары» с 2005 года, в 2012 году был продан в «ПСЖ».