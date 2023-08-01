Витория: «Сейчас в Саудовской Аравии очень мотивированы, но однажды все может измениться»

Бывший главный тренер «Аль-Насра» Руй Витория высказался о росте интереса к футболу в Саудовской Аравии.

«Я знаю, что мышление людей может быстро меняться. Сейчас в Саудовской Аравии очень мотивированы инвестировать средства в футбол, но однажды они могут передумать и остановиться», — приводит The Athletic слова Витории.

10 января 2019 года Витория возглавив клуб из Саудовской Аравии. Он проработал до конца года, после чего контракт был расторгнут.