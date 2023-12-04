Уволенному из-за поцелуя Рубиалесу предложили работу в Саудовской Аравии

Бывшему президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луису Рубиалесу предложили новую работу, сообщает El Nacional.

По информации источника, в Саудовской Аравии предложили функционеру войти в команду по продвижению заявки страны на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году.

30 октября ФИФА отстранила экс-президента федерации футбола Испании на три года после скандала с поцелуем.

15 сентября Национальная судебная коллегия Испании запретила Рубиалесу приближаться к футболистке женской сборной ближе, чем на 200 метров, и общаться с ней в ходе расследования.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы Дженнифер Эрмосо. Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса.