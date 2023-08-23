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Тренер «Аль-Иттихада» Эшпириту Санту заявил руководству, что Бензема не вписывается в его тактический стиль

Тренер «Аль-Иттихада» заявил руководству, что Бензема не вписывается в его тактический стиль
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Карим Бензема.
Фото Соцсети

У нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема возникли проблемы с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту, сообщает Asharq Al-Awsat.

По информации источника, португальский специалист сообщил руководству, что 35-летний француз не вписывается в его тактический стиль. Он изначально не просил клуб подписывать Бензема.

Кроме того, после прихода в клуб форвард рассчитывал, что получит капитанскую повязку, но этого не произошло.

Бензема перешел в «Аль-Иттихад» летом этого года. Он провел за команду 2 матча, отличившись одной голевой передачей.

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Карим Бензема
Футбол
ФК Аль-Иттихад
Нуну Эшпириту Санту
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