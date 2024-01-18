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Сегодня, 20:35

Роналду показал новый суперкар в соцсетях

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал фотографию с новым суперкаром.

38-летний португалец поделился фотографией с новым Ferrari Purosangue в социальных сетях.

Ferrari Purosangue — первый четырехдверный четырехместный кроссовер в истории Ferrari. Автомобиль вышел в продажу ограниченным тиражом в 2022 году.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января прошлого года. В текущем сезоне он забил 20 мячей и отдал 9 голевых передач в 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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