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Роналду сделал хет-трик и отдал голевую передачу в первом тайме матча против «Абхи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду совершил четыре результативных действия в первом тайме матча против «Абхи» в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

39-летний португалец оформил хет-трик, дважды забив со штрафных, и сделал голевую передачу в первые 45 минут.

«Аль-Наср» после первого тайма громит соперника со счетом 5:0. В перерыве главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру заменил Криштиану Роналду на форварда Мешари Аль-Немера.

Теперь в активе Роналду 29 голов и 11 голевых передач в 24 матчах чемпионата Саудовской Аравии в текущем сезоне.

Нападающий выступает за «Аль-Наср» с января прошлого года.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 26-й тур
02 апр, 22:00. Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium (Абха)
Абха
Аль-Наср

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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