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Сегодня, 23:20

Неймар порезал шины на автомобиле одноклубника за его неудачную шутку

Алина Савинова
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Неймар.
Фото Global Look Press

Бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар с помощью ножа порезал шины на машине одноклубника Ренана Лоди.

Как отмечает Actu Foot в соцсетях, 32-летний футболист таким образом решил отомстить Лоди за то, что тот ранее завязал узел на его бутсах.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» летом 2023 года. Он сыграл в пяти матчах за клуб из Саудовской Аравии во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

В октябре бразилец получил травму крестообразных связок и с тех пор не выступал за команду. 22 мая главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш сообщил, что нападающий не успеет восстановиться к началу предсезонной подготовки.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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