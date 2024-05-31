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«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: Малком и Роналду выйдут в старте на матч Кубка короля

Алина Савинова
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Появились стартовые составы «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» на матч Кубка короля Саудовской Аравии. Игра пройдет в пятницу и начнется в 21.00 по московскому времени.

«Аль-Хиляль»: Буну, Абдулхамид, Кулибали, Аль-Булайхи, Лоди, Невеш, Аль-Фарадж, Ричард, Аль-Досари, Малком, Митрович.

«Аль-Наср»: Оспина, Аль-Ганам, Аль-Амри, Аль-Авджами, Теллес, Аль-Хайбари, Брозович, Отавио, Яхья, Мане, Роналду.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср».

Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
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«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: смотреть трансляцию финала Кубка короля Саудовской Аравии

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