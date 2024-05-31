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«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: время начала и где смотреть матч Кубка короля Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Насром» 31 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

«Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Насром» в рамках матча Кубка короля Саудовской Аравии в пятницу, 31 мая. Встреча пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Начало игры — в 21.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» можно будет по подписке в онлайн-кинотеатре Окко. Начало прямого эфира — в 21.00 мск. Следите за ключевыми событиями встречи Кубка короля Саудовской Аравии можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

«Аль-Хиляль» после 34 матчей в чемпионате Саудовской Аравии набрал 96 баллов и расположился на первом месте турнирной таблице клуб, опередив ближайшего преследователя на 14 очков. «Аль-Наср» набрал 82 очка и финишировал на второй строчке.

Саудовская Аравия: новости и материалы о чемпионате, расписание матчей и турнирная таблица в актуальном виде будут доступны в разделе нашего сайта.

Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
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