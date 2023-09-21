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Сегодня, 15:51

Неймара обвиняют в измене своей беременной девушке

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Неймар.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар попал в скандал, сообщает Daily Mail.

31-летнего футболиста обвиняют в том, что он изменил своей беременной девушке, модели Бруне Бьянкарди. Утверждается, что игрока заметили в одном из испанских ночных клубов в компании двух женщин.

Сама Бьянкарди выступила в соцсетях с заявлением по поводу ситуации.

«Я в курсе случившегося и снова разочарована, но на финальной стадии беременности все мое внимание и все переживания направлены на мою дочь, сейчас я думаю только о ней», — сказала модель.

21 июня сообщалось, что Бьянкарди разрешила Неймару изменять ей на определенных условиях.

Неймар и Бьянкарди познакомились в 2020 году, они объявили о своих отношениях год спустя. Позднее пара расходилась, но затем сходилась вновь.

У Неймара есть сын Дави Лукка, он родился 13 августа 2011 года. Матерью ребенка является бывшая девушка футболиста Каролина Дантас.

Неймар и&nbsp;Бруна Бьянкарди. Предохраняться и без поцелуев в губы. Неймара поймали на измене, но для таких случаев у него особый контракт

Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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