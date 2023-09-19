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«Аль-Наср» победил «Персеполис» в матче азиатской Лиги чемпионов

Руслан Минаев
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

«Аль-Наср» на выезде победил «Персеполис» в матче 1-го тура группового турнира азиатской Лиги чемпионов — 2:0.

В составе саудовского клуба забивали Абдулрахман Гариб и Мохаммед Касем. Иранцы с 52-й минуты играли в меньшинстве.

Следующий матч в азиатской ЛЧ команды проведут 2 октября. «Аль-Наср» дома сыграет с «Истиклолом» из Душанбе. «Персеполис» — в гостях «Аль-Духаиля» из Дохи (Катар).

Катарский и таджикский клубы сыграли между собой вничью — 0:0.

ФК Аль-Наср
ФК Персеполис
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