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Неймар посетил теннисный турнир в Майами и встретился с Алькарасом

Сергей Разин
корреспондент
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Неймар, Карлос Алькарас и Джимми Батлер.
Фото Соцсети

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар посетил теннисный турнир в Майами.

32-летний бразилец, который восстанавливается после травмы, посмотрел матч мужского турнира, после чего сфотографировался с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и баскетболистом «Майами Хит» Джимми Батлером.

В октябре 2023 года Неймар повредил переднюю крестообразную связку и порвал мениск в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026.

Неймар Сантос
Джимми Батлер
Карлос Алькарас
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