Неймар посетил теннисный турнир в Майами и встретился с Алькарасом

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар посетил теннисный турнир в Майами.

32-летний бразилец, который восстанавливается после травмы, посмотрел матч мужского турнира, после чего сфотографировался с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и баскетболистом «Майами Хит» Джимми Батлером.

В октябре 2023 года Неймар повредил переднюю крестообразную связку и порвал мениск в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026.