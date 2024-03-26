Главный тренер сборной Португалии: «Роналду играет, словно ему на 20 лет меньше»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду — футболист, который всегда мотивирован сам по себе. Во время своей долгой карьеры он всегда подавал пример. Это пример и для партнеров по команде, и для соперников. Роналду играет, словно ему на 20 лет меньше», — приводит слова Мартинеса Noticias ao Minuto.

39-летний Роналду в текущем сезоне провел 33 матча, в которых забил 30 мячей и отдал 11 голевых передач.

На чемпионате Европы сборная Португалии сыграет с Турцией, Чехией и с победителем стыковых матчей C (Грузия — Греция).