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Главный тренер сборной Португалии: «Роналду играет, словно ему на 20 лет меньше»

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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду — футболист, который всегда мотивирован сам по себе. Во время своей долгой карьеры он всегда подавал пример. Это пример и для партнеров по команде, и для соперников. Роналду играет, словно ему на 20 лет меньше», — приводит слова Мартинеса Noticias ao Minuto.

39-летний Роналду в текущем сезоне провел 33 матча, в которых забил 30 мячей и отдал 11 голевых передач.

На чемпионате Европы сборная Португалии сыграет с Турцией, Чехией и с победителем стыковых матчей C (Грузия — Греция).

Источник: Noticias ao Minuto
Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
ФК Аль-Наср
Роберто Мартинес
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