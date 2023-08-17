Неймар поделился мнением о конкуренции с Роналду в Саудовской Аравии

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар поделился ожиданиями от выступления в чемпионате Саудовской Аравии.

«Меня ждет встреча с высококлассными соперниками, такими как Криштиану Роналду, Карим Бензема, Роберто Фирмино. Это сильно мотивирует и заставляет играть на максимуме», — цитирует игрока ESPN.

Футболист перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ». Сумма сделки составила 90 миллионов евро, контракт бразильца с саудовским клубом рассчитан до лета 2025 года.