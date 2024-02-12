Лука Джорджевич стал игроком саудовского клуба «Абха»

Экс-нападающий «Сочи» Лука Джорджевич стал игроком саудовского клуба «Абха», сообщила пресс-служба команды. Соглашение рассчитано до конца июня 2024 года.

«Абха» занимает 17-е место в турнирной таблице саудовской про-лиги и располагается в зоне вылета.

Джорджевич выступал за «Сочи» с сентября 2022 года. Он провел за команду 31 матч, забил 4 мяча и сделал 6 голевых передач.

Ранее Джорджевич играл в РПЛ за «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Зенит». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 600 тысяч евро.