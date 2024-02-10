Лука Джорджевич перейдет в клуб «Абха»

Нападающий Лука Джорджевич перейдет в клуб «Абха» из Саудовской Про-Лиги, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, нападающий Лука Джорджевич, недавно расторгший контракт с «Сочи», перейдет в клуб «Абха», выступающий в Саудовской Про-Лиге. Отмечается, что в ближайшее время форвард вылетает в Саудовскую Аравию для подписания контракта.

Джорджевич выступал за «Сочи» с сентября 2022 года. Он провел за команду 31 матч, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

Ранее Джорджевич играл в РПЛ за «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Зенит». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 600 тысяч евро.