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10 февраля, 23:56

Лука Джорджевич перейдет в клуб «Абха»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий Лука Джорджевич перейдет в клуб «Абха» из Саудовской Про-Лиги, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, нападающий Лука Джорджевич, недавно расторгший контракт с «Сочи», перейдет в клуб «Абха», выступающий в Саудовской Про-Лиге. Отмечается, что в ближайшее время форвард вылетает в Саудовскую Аравию для подписания контракта.

Джорджевич выступал за «Сочи» с сентября 2022 года. Он провел за команду 31 матч, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

Ранее Джорджевич играл в РПЛ за «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Зенит». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/luka-dzhordzhevich-perejdet-v-klub-abha/
Лука Джорджевич
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