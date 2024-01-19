Источник: Моуринью согласился возглавить саудовский «Аль-Шабаб»

Португальский тренер Жозе Моуринью согласился возглавить саудовский «Аль-Шабаб», сообщает Aawsat.

По данным источника, специалист провел встречу в Zoom со спортивным директором «Аль-Шабаба» Доминико Тите, прежде чем устно согласиться стать новым главным тренером команды.

В ближайшее время Моуринью должен полететь в Эр-Рияд, чтобы согласовать условия своего контракта.

«Аль-Шабаб» не выигрывал чемпионство в Саудовской Аравии с 2012 года. В текущем сезоне команда занимает 11-е место в саудовской про-лиге.

16 января Моуринью покинул пост главного тренера «Ромы».