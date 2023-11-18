Гальярдо подтвердил, что возглавит «Аль-Иттихад»: «Они мотивировали меня огромным проектом в интересной лиге»

Экс-тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо подтвердил, что возглавит «Аль-Иттихад».

«Я приму предложение Аль-Иттихада также по личным причинам. Они мотивировали меня огромным проектом в новой интересной лиге», — приводит слова Гальярдо журналист Фабрицио Романо.

«Аль-Иттихад» 8 ноября объявил об увольнении главного тренера Нуну Эшпириту Санту. Сообщалось, что до этого у португальца случилс конфликт с одним из лидеров команды Каримом Бензема.