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Сегодня, 21:17

Гальярдо подтвердил, что возглавит «Аль-Иттихад»: «Они мотивировали меня огромным проектом в интересной лиге»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо подтвердил, что возглавит «Аль-Иттихад».

«Я приму предложение Аль-Иттихада также по личным причинам. Они мотивировали меня огромным проектом в новой интересной лиге», — приводит слова Гальярдо журналист Фабрицио Романо.

«Аль-Иттихад» 8 ноября объявил об увольнении главного тренера Нуну Эшпириту Санту. Сообщалось, что до этого у португальца случилс конфликт с одним из лидеров команды Каримом Бензема.

Марсело Гальярдо
Футбол
ФК Аль-Иттихад
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