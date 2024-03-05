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5 марта, 11:48

Сын Роналду опередил отца и стал чемпионом Саудовской Аравии

Руслан Минаев
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Криштиану Роналду-младший с кубком.
Фото Соцсети

Криштиану Роналду-младший стал чемпионом Саудовской Аравии в возрастной категории до 13 лет. Сын нападающего сборной Португалии, как и его отец, выступает за «Аль-Наср».

Роналду-младшему в июне исполнится 14 лет. Он был зачислен в «Аль-Наср» в октябре 2023 года, взяв футболку с 7-м номером.

39-летний Роналду играет за «Аль-Наср» с начала 2023-го. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии форвард забил 22 мяча и отдал 9 голевых передач в 20 матчах.

После 22 туров премьер-лиги «Аль-Наср» с 53 очками занимает второе место, лидирует — «Аль-Хиляль» (62).

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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