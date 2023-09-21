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Сегодня, 20:00

Гол Малкома не помог «Аль-Хилялю» обыграть «Дамак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Малком (слева), Неймар (по центру) и Александр Митрович.
Фото AFP

«Аль-Хиляль» в гостях сыграл вничью с «Дамаком» в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:1.

Счет на 9-й минуте открыл экс-форвард «Зенита» Малком. Ответный гол на 68-й минуте забил Николае Станчу.

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар провел все 90 минут, но не сумел отличиться результативными действиями.

«Аль-Хиляль» с 17 очками остается лидером чемпионата Саудовской Аравии. «Дамак» с 4 баллами идет на 15-й строчке в турнирной таблице.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 7-й тур
21 сент, 00:00. Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium (Абха)
Дамак
1:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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