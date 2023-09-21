Гол Малкома не помог «Аль-Хилялю» обыграть «Дамак»

«Аль-Хиляль» в гостях сыграл вничью с «Дамаком» в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:1.

Счет на 9-й минуте открыл экс-форвард «Зенита» Малком. Ответный гол на 68-й минуте забил Николае Станчу.

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар провел все 90 минут, но не сумел отличиться результативными действиями.

«Аль-Хиляль» с 17 очками остается лидером чемпионата Саудовской Аравии. «Дамак» с 4 баллами идет на 15-й строчке в турнирной таблице.