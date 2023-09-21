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«Аль-Иттихад» — «Аль-Фатех»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии (видео)

«Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Фатехом» в чемпионате Саудовской Аравии 21 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Карим Бензема (ФК «Аль-Иттихад»).
Фото AFP

«Аль-Иттихад Джедда» на своем поле примет «Аль-Фатех» в рамках 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии 21 сентября, в четверг. Матч пройдет на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джедде (Саудовская Аравия) и начнется в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Аль-Иттихад» — «Аль-Фатех» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Легальной трансляции в России не будет. Игру можно посмотреть на сайтах букмекерских контор после прохождения процедуры регистрации. Бесплатно матч в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте. Видеоплеер появиться на этой странице ближе к матчу.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Аль-Иттихад
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