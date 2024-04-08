Гол Бензема помог «Аль-Иттихаду» выйти в финал Суперкубка Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» победил «Аль-Вехда» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии — 2:1.

У победителей голы забивали Карим Бензема и Абдерразак Хамдалла. Для француза гол стал первым за клуб в этом году. Последний раз форвард забивал 15 декабря 2023-го.

У «Аль-Вехда» на 90+2-й минуте Фейсал Фаджр не реализовал пенальти, а спустя 5 минут Хуссейн Аль-Эйса все же сократил отставание в счете.

«Аль-Иттихад» вышел в финал и встретится с победителем матча «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср», который пройдет 8 апреля. Начало — в 22.30 мск.