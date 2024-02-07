Бензема из-за конфликта с тренером не включен в заявку на матч «Аль-Иттихада»

У нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема произошел конфликт с главным тренером команды Марсело Гальярдо, сообщает Marca.

По информации источника, аргентинский специалист отправил 36-летнего француза тренироваться индивидуально, что не понравилось Бензема. Футболист публично возмутился решением тренера и покинул тренировочное занятие.

Сообщается, что в связи с этим Бензема не попал в заявку «Аль-Иттихада» на матч против «Аль-Таи» в 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Начало встречи — в 21.00 по московскому времени.

Ранее Бензема на несколько недель опоздал на тренировочный сбор «Аль-Иттихада», но позже вернулся к тренировкам с командой.