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7 февраля, 19:15

Бензема из-за конфликта с тренером не включен в заявку на матч «Аль-Иттихада»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Карим Бензема.
Фото AFP

У нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема произошел конфликт с главным тренером команды Марсело Гальярдо, сообщает Marca.

По информации источника, аргентинский специалист отправил 36-летнего француза тренироваться индивидуально, что не понравилось Бензема. Футболист публично возмутился решением тренера и покинул тренировочное занятие.

Сообщается, что в связи с этим Бензема не попал в заявку «Аль-Иттихада» на матч против «Аль-Таи» в 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Начало встречи — в 21.00 по московскому времени.

Ранее Бензема на несколько недель опоздал на тренировочный сбор «Аль-Иттихада», но позже вернулся к тренировкам с командой.

Карим Бензема
Марсело Гальярдо
Футбол
ФК Аль-Иттихад
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