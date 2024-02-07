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7 февраля, 21:00

«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: время начала и где смотреть трансляцию матча

«Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Насром» в товарищеском матче 8 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Неймар.
Фото Reuters

«Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Насром» в товарищеском матче в четверг, 8 февраля. Игра состоится на стадионе принца Фейсала бин Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 21.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции не будет. В прямом эфире смотреть бесплатно противостояние «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» можно в социальной сети «Вконтакте» в тематических пабликах.

В чемпионате Саудовской Аравии по футболу «Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу по итогам 19 туров, команда набрала 53 очка. «Аль-Наср» с 46 баллами занимает 2-ю строчку.

Португальский нападающий Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср», в составе «Аль-Хиляля» играет бразилец Неймар.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Криштиану Роналду
Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
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