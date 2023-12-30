Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 14:18

Бензема по неизвестным причинам уехал из Саудовской Аравии

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карим Бензема.
Фото AFP

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема пропустил две последние тренировки команды. Он не будет участвовать в матче Про-Лиги с «Аль-Таи», который состоится сегодня, 30 декабря, сообщает AS.

По данным источника, 36-летний футболист также покинул Джидду — город, в котором базируется «Аль-Иттихад». Пока не сообщается, по какой причине форвард отсутствует.

У французского нападающего может быть конфликт с руководством саудовского клуба.

Ранее Бензема после поражения его команды в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Насром» со счетом 2:5 удалил свой аккаунт в соцсети.

Карим Бензема
ФК Аль-Иттихад
1
0
Читайте также
Форвард «Каролины» Свечников сделал третий хет-трик в НХЛ
Матч за Суперкубок Турции отменен из-за запрета властей Саудовской Аравии
Уволенная помощница Залужного была солисткой российской поп-группы
Экономист заявил о страхе Байдена из-за его провала на Украине
Подпольщик рассказал о прилете ракет ВС РФ по военным объектам в Харькове и Киеве
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Популярное видео
«Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Криштиану Роналду признан главной звездой мирового спорта в 2023 году по версии Hooper HQ

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости