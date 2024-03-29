«Аль-Иттифак» в Даммаме на стадионе имени принца Мохамеда бин Фахда сыграет против «Аль-Ахли» в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии 29 марта. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Аль-Иттифак» — «Аль-Ахли» можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Начало прямого эфира — в 22.00 мск. Следить за ключевыми событиями встречи можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Аль-Иттифак» главного тренера Стивена Джеррарда располагается на шестом месте с 35 очками в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» идет на третьей строчке с 47 баллами.

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