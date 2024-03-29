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«Аль-Иттифак» — «Аль-Ахли»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

Трансляция матча «Аль-Иттифак» — «Аль-Ахли» начнется в 22.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард.
Стивен Джеррард.
Фото Global Look Press

«Аль-Иттифак» в Даммаме на стадионе имени принца Мохамеда бин Фахда сыграет против «Аль-Ахли» в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии 29 марта. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Аль-Иттифак» — «Аль-Ахли» можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Начало прямого эфира — в 22.00 мск. Следить за ключевыми событиями встречи можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Аль-Иттифак» главного тренера Стивена Джеррарда располагается на шестом месте с 35 очками в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» идет на третьей строчке с 47 баллами.

Саудовская Аравия: новости и материалы о чемпионате, расписание матчей и турнирная таблица в актуальном виде будут доступны в разделе нашего сайта.

Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Иттифак
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