«Аль-Хиляль» объявил о подписании Неймара

«Аль-Хиляль» объявил о подписании нападающего «ПСЖ» Неймара. Саудовский клуб опубликовал на своей странице в Twitter видео-презентацию бразильца.

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист подпишет двухлетний контракт с клубом. «Аль-Хиляль» заплатит форварду около 160 миллионов евро за два сезона.

Ранее Неймар играл за «Сантос» (2009-2013), «Барселону» (2013-2017) и «ПСЖ» (2017-2023). За последний клуб он провел 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Его контракт с парижанами был рассчитан до лета 2025 года.