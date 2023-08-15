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Сегодня, 19:33

«Аль-Хиляль» объявил о подписании Неймара

Ана Горшкова
Корреспондент
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Неймар.
Фото ФК «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» объявил о подписании нападающего «ПСЖ» Неймара. Саудовский клуб опубликовал на своей странице в Twitter видео-презентацию бразильца.

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист подпишет двухлетний контракт с клубом. «Аль-Хиляль» заплатит форварду около 160 миллионов евро за два сезона.

Ранее Неймар играл за «Сантос» (2009-2013), «Барселону» (2013-2017) и «ПСЖ» (2017-2023). За последний клуб он провел 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Его контракт с парижанами был рассчитан до лета 2025 года.

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Источник: ФК Аль-Хиляль
Неймар Сантос
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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