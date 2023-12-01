На Роналду подали иск из-за рекламы криптобиржи Binance, оштрафованной на 4,3 миллиарда долларов

На нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду подали коллективный иск в окружной суд Флориды (США) из-за рекламы криптовалютной биржи Binance, сообщает Coin Telegraph.

В иске отмечается, что португалец участвовал в продаже незарегистрированных ценных бумаг в сотрудничестве с биржей. Авторы иска утверждают, что Роналду знал о происхождении ценных бумаг из-за своих ресурсов по привлечению консультантов.

Ранее Binance признала вину в несоблюдении правил борьбы с отмыванием средств. По итогам мирового соглашения компания согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.

Роналду подписал соглашение с биржей летом 2022 года.

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