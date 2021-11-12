У автора дубля в ворота Кипра очаровательная супруга.

Сборная России крупно разгромила Кипр в матче отборочного цикла на ЧМ-2022 и наверное многие ждали яркой игры от наших легионеров Головина и Миранчука, но настоящей звездой матча стал Александр Ерохин. Именно он положил начало разгрому киприотов, и он же его закончил неожиданным и крутым ударом ножницами.

И этого не случилось бы без поддержки его жены Вероники, которая была на трибунах «Газпром Арены» в этот вечер. Она постоянно ходит на матчи мужа, где бы он не играл, а т.к. матч проходил в Питере, где и играет Ерохин за «Зенит», то прийти поболеть за любимого было делом очень естественным.

Таким же естественным как и ее красота. Вероника не увлеклась тяжелой прокачкой своей внешности, выглядит свежо и натурально, а ее фигура близка к идеалу. За это «спасибо» можно сказать хореографии и бальным танцам, которым девушка занималась с самого детства. И даже имеет звание кандидата в мастера спорта.

Вот бы Александр так же сыграл и в самом важном матче отборочного цикла — 14 ноября Россия едет в Сплит завоевывать первое место в группе и прямую путевку на чемпионат мира в Катаре. Кстати, во время ЧМ-2018 Вероника вошла в топ-10 самых красивых девушек турнира. Чем не повод повторить достижение в 2022 году? А для этого Ерохину и его партнерам надо хорошенько постараться в матче с хорватами.