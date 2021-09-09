Аленичев согласен с решением Карпина не вызывать Дзюбу в сборную России на сентябрьские матчи

Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ» поддержал Валерия Карпина, который не вызвал Артема Дзюбу в сборную России на сентябрьские матчи.

«На мой взгляд, Валера принял абсолютно логичное решение. Во-первых, Артем на старте сезона выглядел не лучшим образом. Во-вторых, как следствие, перестал попадать в число первых одиннадцати в «Зените». Так что, выбрав Заболотного, Карпин все правильно сделал — как и в случае с неприглашением Соболева по схожим с Дзюбой причинам. В итоге мы имели техничного Смолова, напористого Тюкавина и столба вместо Артема. Антон, между прочим, смотрелся неплохо — и борьбу вел грамотно, и за мячи цеплялся. Да, не забил, но прилично напрягал оборону соперников.

Для Дзюбы же это сигнал к тому, что необходимо привести себя в порядок и только тогда получить вызов на решающие встречи отборочного цикла. Думаю, что сам форвард тоже прекрасно понимает, что сейчас шанса не достоин. Карпин точно никого за старые заслуги звать не станет. И Артем, и все остальные должны это понимать", — написал Аленичев.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.