«Многие критиковали Черчесова за слова про «золотой актив». А чем запомнился Миранчук в этих трех играх?» Мнение Дениса Мацуева

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев подвел итоги первого отборочного цикла для Валерия Карпина.

Сборная России в заключительном матче сентябрьского отборочного цикла обыграла Мальту (2:0) и оторвалась на 6 очков от ближайшего преследователя — сборной Словакии. Если результат вопросов не вызывает, то к качеству игры их достаточно. Известный российский пианист Денис Мацуев высказался о проблемах сборной, Захаряне и Черчесове.

«Два мяча с Мальтой нам просто подарили. Мы должны были громить их. Опять физическая усталость?»

«Семь очков и ноль пропущенных мячей — это нормально, как сказал Валерий Георгиевич. Я с ним полностью согласен. Мы любим нашу сборную. Вне зависимости от того, как она играет, на каком находится месте, я всегда буду за нее болеть. Мы понимаем, что Карпин находится с командой десять дней. За этот период ничего кардинально изменить невозможно. Две игры с явными аутсайдерами особых эмоций не принесли. Мы видели, как команда большую часть времени вчера мучилась. Это было похоже на матч «Арсенал» — «Спартак». Ничего более унылого я в жизни не видел. Нужно себя заставить посмотреть это «зрелище». Очень хочу, чтобы мы начали прессинговать весь матч. До 70-й минуты мы проигрывали Мальте по статистике ударов. Некоторые игроки мальтийцев убирали наших на индивидуальном мастерстве, как будто мы играли с топовой сборной. Это не укладывается в голове. Опять физическая усталость? Почему мы встали после первого гола? Кто бы ни руководил сборной — других футболистов у нас не будет. Нужно понимать, что с аутсайдерами мы не набрали нужной разницы. Мы должны были громить Мальту при ее вратаре и защитниках. Будем честны: два мяча нам просто подарили. С абсолютной легкостью мы бы могли и пропустить. Ошибок много. Очень хочу, чтобы мы добились приемлемого результата. Если мы так будем играть со Словакией и Хорватией, то ничего хорошего не будет. Играют не Карпин или Черчесов, а футболисты. В первую очередь вся надежда на них», — заявил Мацуев.

«Захаряну нужно дать оплеуху. Прошу журналистов повременить возвышать его»

«Разочаровал Захарян. Сейчас нужно дать ему оплеуху. Его начали возвышать как какой-то феноменальный талант. Он действительно талантлив. Но вчера он не показал ничего. Когда у него был мяч, Арсен не знал, что с ним делать. Это не тот Захарян, которого мы видели в «Динамо» и в матче с Хорватией. Нужно дать ему по носу, чтобы такие вещи не повторялись. На него рассчитывает очень много людей. Расслабляться нельзя. Он должен быть будущим нашей сборной. Я прошу всех журналистов повременить возвышать его».

«Предпочитаю, чтобы капитан был один. Как командир может меняться каждый раз?»

«Карпин делает основную ставку на матерых игроков. Но мне не нравится идея о том, что каждый раз новый капитан. Как командир может меняться каждый раз? Я предпочитаю, чтобы капитан был один. Может, Карпин выбирает. Но это меня резануло. Да, итог таков, что очки набрали, мячей не пропустили. Хочу, чтобы у ребят все получилось в ближайших матчах. Это ключевые игры. Если мы такое видим с аутсайдерами, то что будет с прямыми конкурентами? Я за это переживаю».

«Чем Миранчук запомнился за три матча? Получил желтую и теперь пропускает ключевой матч»

«Многие критиковали Черчесова по поводу Миранчука. Вспомните его слова про «золотой актив». Сейчас Миранук три раза попал в стартовый состав, он играл на всех трех позициях. Чем он запомнился? Получил желтую карточку и пропускает ключевой матч против Словакии. Вот вам и отдача. Мы понимаем, что Миранчук — большой талант. Но кажется, что гол Финляндии забивал совершенно другой человек. Черчесов, получается, был прав. Головин в тех матчах, когда был здоров, не показал ничего. Черчесову говорили, что Головин — большой талант. Почему Саша этого не показывает в сборной? Он не забивает свои мячи. Вопросов много. И ответы на них не в нашем чемпионате, а в самих футболистах. Мы смотрим другие сборные. Потом смотрим на наш футбол — это небо и земля. В том, что мы вылетаем из еврокубков второсортным командам, ничего хорошего нет. Дело не только в сборной, и Карпин здесь ни при чем. Момент удачи в следующих матчах будет одним из ключевых», — заявил Мацуев.