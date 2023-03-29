«Почему Пиняев в 18 лет исполняет роль лидера сборной? Где все наши хваленые футболисты?» Мнение Быстрова

Экс-игрок сборной России разбирает товарищеские матчи команды Карпина.

Надеюсь, получу лицензию и поработаю в «Краснодаре» — нужно повоспитывать ребят

— Какие впечатления произвел последний матч сборной России?

— Атмосфера более-менее живая — 23 тысячи, тепло, хорошо, ровный газон. Для болельщиков все условия созданы. Развлекухи много, еда есть, детей можно отдать в специальные комнаты. Давно не играли дома, но как бы мы ни хотели, чтобы игроки разорвали Ирак, этого не случилось. Все футболисты из разных клубов — взаимодействие не на таком уровне, как хотелось бы видеть Карпину и всему тренерскому штабу. Кто в лес, кто по дрова. Хотели выходить через пас, для этого поставили Песьякова, который хорошо играет ногами, чтобы через него разыгрывать...

— Сколько лет его называют лучшим по игре ногами?

— Понимаю, о чем ты говоришь. Из тех вратарей, кто в принципе это делает, он делает это спокойно. Даже слишком. Карпин списывает [ошибки] на брак, но это слишком большая расслабленность. Понимаю, что в «Ростове» такое иногда проходит, но у них 11 человек знают, что делать. Здесь же сборная, все по-другому, нет ростовских партнеров. Один не туда побежал — и уже паника в ногах.

— Я не понял слов Карпина о том, что Песьяков не виноват — это технический брак. Кто тогда виноват?

— Естественно, он виноват. Когда футболист допускает одну ошибку, это можно списать на кочку, еще что-то. Но травка идеальная! Здесь просто расслабленность, мягко говоря. Когда ты выходишь из ворот, то должен понимать: если тебя накрывают, нужно долбануть этот мяч на 40-50 метров, чтобы никаких вопросов не было. А ты руками разводишь и ждешь, пока кто-то под тебя откроется. В последний момент начинаешь паниковать, искать решение, а его нет.

Сборная Ирака наверняка нас просматривала. Они знали, что нужно прессинговать, в первом тайме у них идеально получалось. До перерыва наши играли ужасно. Кроме светлого пятна в лице Пиняева, пары действий Облякова и Литвинова больше и вспомнить нечего. Командной игры не было. Тренер, наверное, сказал выходить низом из обороны. Но вы же осознаете, что уже третий или четвертый раз вас накрыли у своей штрафной. Можно же что-то изменить! Три наших опорника — Фомин, Глебов, Пруцев — не могли сделать обычный треугольник в середине поля, выйти за счет паса.

Если таких матчей не будет, как тренерскому штабу понимать, кто с кем может играть и кто как реагирует на стрессовые ситуации? Песьяков показал, что когда тяжело, он ошибается. Это тоже пища для размышления тренеру вратарей.

— Почему все говорят, что Сафонов — наш лучший вратарь, но не видят, сколько «Краснодар» пропускает?

— «Краснодар» строится. Надеюсь, я получу тренерскую лицензию и поработаю в клубе. У меня офигенные воспоминания оттуда! Нужно прийти, ребят повоспитывать год-два. Может, пара человек выстрелит на хорошем уровне. Плюс все те, кто есть, — это команда мечты. С таким составом можно будет бороться за чемпионство.

Матвей Сафонов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Можно было вызвать Лантратова из «Локомотива».

— Значит, в тренерском штабе рассчитывали, что сыграет Селихов или Песьяков. И на данный момент делают ставку на них. Вот и все. А что Лантратов? Пусть играет в клубе, доказывает. Вспомни, сколько ярких вратарей приезжали в сборную, и становилось понятно, что они не для национальной команды. Хотя в клубах ставили рекорды, на ноль играли.

Помнишь, в «Ростове» появился вратарь Медведев? При Бердыеве, если мне не изменяет память, рекорд какой-то поставил. Это значит, что его нужно было в сборную вызывать?

— Хоть что-то положительное для себя вынес после матча с Ираком?

— Много положительного. Например, что Осипенко как центральный защитник не очень уверенно себя чувствует в сборной. Детские ошибки допускал. Как он на это сам смотрит? Причем ладно, если бы это был молодой Литвинов. Вопросов бы не возникло. Но Осипенко уже 28 лет.

С любой другой командой уровнем выше мы бы получили трешку или четыре мяча в первом тайме. А во втором бы мучились. Положительный момент — в том, что мы все это видим. И не только мы, но и тренерский штаб. Я не понимал, почему в первом тайме они не играли высоко, почему Пиняев в 18 лет пытается исполнять роль лидера. Где все наши хваленые футболисты, как Соболев? Вот ты вышел в атаку — понимаю, что тяжело, мяча нет. Но когда идет передача, Пиняев бежит на всей скорости и прессингует, а Соболев идет пешком... Это касается и других игроков. Там нападающий должен рывок делать на всей скорости! Ты можешь просто показать, что готов биться?

Что-то может не получаться, но ты должен бежать на всей скорости. Этого не было в первом тайме. Карпин на установке им сказал, что ли: «Играйте назад, через Песьякова все атаки должны начинаться»? Ну нет, это бред. Когда в перерыве включили запись, он кричал: «Вперед!» А наши что делали? Отыгрывали назад на Песьякова, начинали возить мяч в своей штрафной.

Но такие матчи все равно нужны. [Карпин] попробовал центральных полузащитников, посмотрел, кто на что способен, кого пониже поставить, кого — повыше. С чистого листа мы не выйдем и не сыграем. Нужно устраивать как можно больше таких игр. А то все говорят, что это неизвестно что. Какая разница? Два матча было, а сколько пищи для размышлений!

— Заметил, как в матче с Ираком у всех поменялось настроение? В первом тайме думали, что игра — катастрофа, а через 45 минут выиграли — и сразу: «Молодцы».

— Так из-за чего такой фон изначально сложился? Из-за того, что журналисты и министры услышали слова, которые Карпин произнес в контексте того, что он не держится за место в сборной. Люди начали высказываться, не прочитав интервью целиком.

Он не имел в виду, что ему все равно на сборную. Карпин этого не говорил. А начали преподносить, будто это так! Якобы раз не держится, пусть валит. Бред! Легко догадаться, о чем он говорил. Карпин переживает, кого вызвать и по какой схеме играть, мотивирует футболистов. Не все игроки это понимают. Они зарплату получают в клубах, у кого-то в голове сидит: «Это товарищеские матчи, что нам?»

— Странно, если у кого-то такое в голове сидит.

— Я это допускаю. Кто-то понимает, что он запасной, и думает: зачем ему биться? Вот почему те, кто выходит на замену на 20-30 минут, никак себя не проявляют? Против усталого Ирака играли! Почему Зиньковский свежий не может протащить мяч? Он выходит и первым делом начинает тормозить [атаку]. Возьми и протащи мяч по флангу!

— Зиньковский и в «Спартаке» в последнем матче сыграл неважно.

— Матч в Оренбурге не бери. С Ираном он нормально выглядел: обострял, был светлым пятном. Но куда все делось за три дня? Если бы он так действовал, выйдя в старте, вопросов бы вообще не возникло, но он появился на замену на 20 минут. Тренер тебе доверил, выпустил — так докажи! Мне как болельщику было бы приятно видеть, что Зиньковский хочет обострять игру.

Счет 2:0, груз ответственности не давит — так добейте Ирак, забейте третий и четвертый голы, создавайте моменты. Не надо этот мяч катать, все уже научились этому. Хоть в таких матчах кайфуйте!

Захарян первый матч отходил пешком, на второй его даже не выпустили. Где старание? Я уверен, что тренер говорит об этом. Но они выходят на поле — и там этого нет.

Сергей Пиняев в матче Россия — Ирак. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Когда доводили мяч до Пиняева, я начинал кайфовать от футбола

— Кто из современных футболистов напоминает тебе себя самого? Пиняев?

— Нет. Пиняев больше напоминает Аршавина. Это же видно. Он тоже не боится брать игру на себя. Да, не все обводки проходили, но этого достаточно.

Доводили мяч до него, и я начинал кайфовать от футбола! Сразу забывается первый тайм, нелепые ошибки Песьякова и Осипенко. Поэтому отдавайте ему мяч — вот ваша сильная сторона. А если справа так же будет действовать Зиньковский, то любой команде будет тяжело против вас.

— Я после матча написал Пиняеву, поздравил с рекордом и попросил не превращаться в типичного российского футболиста.

— В Захаряна? Да, я прихлопываю Арсена, причем делаю это с начала сезона. Ему вообще все равно. Ему наверняка не нравится это. Мне тоже не нравилось, когда про меня так говорили. Но позднее понимал: все по делу.

Когда Федотов в «Спартаке» менял меня на 25-й минуте, я мог кричать матом, ударить в дверь ногой. Но потом я сидел в раздевалке тихо и ничего не говорил тренеру при всех. Потому что осознавал: сам обосрался, а не Федотов взял и просто так меня заменил.

Захаряну нужно обидеться не на кого-то со стороны, а на себя. Посидеть на базе, поработать. И он сам заметит, что вернулся в ту великолепную форму, когда его хвалили и признавали лучшим молодым игроком. Но этого нет!

Какой «Челси», ребята? В «Челси» тебя сожрут вместе с костями. Сядешь на лавку не то что в кожаных штанах — в деревянных!

Александр Анюков, Владимир Быстров, Дмитрий Хохлов, Роман Шаронов, Андрей Аршавин (слева направо). Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

У нашего поколения тоже хватало развлечений, но это не мешало в 6 утра встать на кросс. У нынешней молодежи такого нет

— Чего сейчас не хватает нашим молодым игрокам?

— Не хватает скорости, выносливости. В «Зените» возьми наших «старичков» — молодежь была не готова с ними конкурировать! Даже в физическом плане.

Если есть такая проблема, вы поймите: надо с 15 лет фигачить! Привыкайте уже к этим скоростям. А их в лучшем случае два раза в неделю тренируют. Час-два позанимались в день, собрались, помылись и приехали домой. Сидят играют в компьютер. Как вы хотите потом конкурировать? Эти — матерые. Они прошли всю подноготную, пахали и страдали. У вас же ничего этого нет — между собой подвигались, через два часа покушали, поспали и пошли дальше.

— У вас было по-другому, потому что не было развлечений, как сейчас.

— Все у нас было. Но это не мешало в шесть утра встать и пробежать кросс. А в 10 вечера взять грузики и снова пойти побегать. Хотя развлекух хватало. Но мы все время уделяли футболу. Я, например, в «Смене» был не основным футболистом. Выходил на замену. Но последние два года перед выпуском дополнительно занимался, помимо работы с тренером и командой. И это дало результат.

Сейчас созданы все условия. При этом есть и кино, девочки... Окей, сходите! Но потом возвращайтесь в академию, отправляйтесь в зал или пробегите кросс по лесу!

Владимир Быстров в матче за «Зенит». Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Думаю, такого уже не будет.

— Кузнецова в теннисе с корта не уходила! А если бы уходила, ничего бы не достигла. Помимо таланта должна быть работоспособность — это же самое главное. Даже если у тебя нет таланта, ты всегда можешь чего-то добиться.