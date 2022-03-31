ФИФА признала русский язык официальным. И это правильно

Мнение корреспондента «СЭ».

На фоне масштабных санкций к российскому футболу новость с конгресса ФИФА выглядит аномально. Но это правда: Международная федерация футбола сделала русский язык официальным. Впечатляют итоги голосования среди членов-ассоциаций: за признание нашего языка проголосовали 187 респондентов, против — всего четыре.

Все справедливо. В уставе ФИФА пока указано четыре официальных языка: английский, испанский, французский и немецкий. С первым и вторым все понятно: это два из четырех (наряду с китайским и хинди) самых популярных языков мира, они считаются государственными в десятках стран. Французский и немецкий тоже широко распространены, но, по данным свежего исследования справочника Ethnologue, не так сильно, как лидеры. На французском говорят 274 миллиона человек, на немецком — 134 миллиона (тут нужно уточнить, что штаб-квартира ФИФА находится в Швейцарии, где преимущественно говорят именно на немецком). А русский язык на 8-м месте в мире по числу носителей — 258 миллионов, немногим меньше французского. Ethnologue считает, что русский знают в 34 странах мира, а за пределами России на нем говорят 110 миллионов человек — лишь у 12 государств мира, включая наше, население больше.

Русский давно официально признан ООН и ЮНЕСКО, а также многими другими международными организациями. Поэтому даже удивительно, что ФИФА только сейчас добралась до нашего языка. Кстати, сайт организации давно доступен на русском, но сейчас на нем будет вестись и официальная документация.

Русский язык — не единственный, который ФИФА рассматривала. Португальский и арабский тоже предлагалось сделать официальными, что тоже логично — на них говорят десятки миллионов. Но признание русского можно расценить еще и как шаг навстречу урегулированию всех проблем, которые окутали наш футбол в последние недели. Глава ФИФА Джанни Инфантино всегда был дипломатом и поддерживал дружеские отношения с Россией. Он же на заседании конгресса подчеркнул, что предыдущий чемпионат мира был великолепным, а исключение РФС из состава ФИФА — «не вариант».

Радует, что язык Достоевского и Пушкина теперь стал ближе к футбольному. Этим жестом ФИФА хоть и не напрямую, но подчеркивает значимость российской стороны для футбольной семьи.