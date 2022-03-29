Россия может переехать из УЕФА в Азию. Есть ли в этом плюсы?

Спойлер: их мало.

В четверг на конгрессе ФИФА в Дохе может быть приостановлено членство Российского футбольного союза в организации. Последствия этого решения могут быть какими угодно, и четко предсказать их сейчас невозможно. Но, как написал в своем Telegram-канале известный журналист Нобель Арустамян, РФС рассматривает вариант перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Сразу оговоримся, что пока это лишь гипотетический вариант. Процесс смены конфедерации сложен и долог, тем более в нынешней ситуации. Если РФС все-таки решится на переезд, то нужно будет получить одобрение не только самой АФК, но и ФИФА. Кроме того, и в Азиатской конфедерации есть недружественные России страны и территории, перечень которых в начале марта утвердило Правительство РФ: в их числе Сингапур, Япония, Австралия, Корея и Тайвань. Это тоже может усложнить процесс переезда.

Сам переход реален. Прецеденты уже были: Казахстан менял Азию на Европу в 2002 году, Австралия переходила из Океании в Азию в 2006-м. А Израиль вообще переключался между конфедерациями три раза: успел поиграть и в АФК, и даже в Океании, но с 1990-х годов выступает в зоне УЕФА.

Представим, что РФС все-таки перешел в Азиатскую конфедерацию. Что тогда?

Сердар Азмун и Федор Кудряшов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Плюсы

— Больше шансов на международный трофей

Тут все на поверхности. Сильнейшая сборная АФК на сегодня — у Ирана, в рейтинге ФИФА она занимает 21-е место. Россия пока 35-я, среди азиатских команд выше нее только Корея, Япония и тот же Иран. Очевидно, что у наших клубов будет гораздо больше шансов на успех в местных турнирах, чем в Европе. Стоимость состава самой дорогой команды — участницы Лиги чемпионов Азии по версии Transfermarkt, аравийского «Аль-Хиляля» — 60 миллионов евро. Текущая совокупная цена всех игроков «Зенита» — 164 миллиона евро.

— Больше шансов на чемпионат мира

Похожий аргумент, но тут все интереснее. Понятно, что сборная России, как и ее клубы, на фоне большинства азиатских конкурентов будет считаться грандом. Но здесь важно учитывать и распределение квот между конфедерациями. На ЧМ-2026 будет 48 сборных, и если раньше Азии давали 4,5 путевки, то теперь целых 8. При этом квота УЕФА увеличится незначительно — с 13 до 16 команд. То есть в АФК и так мало сильных сборных, а с нового отборочного цикла конфедерации еще и дадут почти в два раза больше мест. России будет намного легче выйти на чемпионат мира.

— Останутся международные турниры и легионеры

Азия — лучше, чем ничего. В изоляции будет трудно прогрессировать, да и для легионеров РПЛ станет непривлекательной. Если мы перейдем в АФК, то иностранцы будут приезжать в Россию (в азиатских лигах хватает бразильцев), хотя и класс их будет соответствующим.

Футболисты сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Минусы

— Больше года без международного футбола

Если Россия и сменит конфедерацию, то в турнирах АФК в лучшем случае наши клубы дебютируют только осенью 2023 года (или в конце лета). Сейчас в Азии некстати проводится реформа — турниры переходят со схемы «весна-осень» на «осень-весна». То есть нынешний сезон Лиги чемпионов искусственно растягивают: он стартовал в марте, а финал будет сыгран в феврале 2023 года. Сборная России тоже не скоро проведет официальный матч в АФК: отборочный турнир Кубка Азии-2023 давно стартовал, так что первым турниром будет отбор на ЧМ-2026, даты которого пока неизвестны.

— Слабые соперники

Шансы на международный трофей у российских клубов увеличатся, однако совсем не потому, что они станут сильнее. Технически Россия давно могла бы перейти в АФК, но никогда об этом не задумывалась. Почему? Просто все сильнейшие играют в Европе, а значит, и интерес к матчам выше, и прогрессируешь с такими соперниками быстрее, и деньги совершенно другие. Достаточно сказать, что в финале клубного чемпионата мира лишь дважды играли клубы из АФК, хотя турнир регулярно принимает именно Азия. Матчи с «Аль-Саддом» и «Виссел Кобе» никогда не заменят игры с «Челси» и «Реалом» — ни для футболистов, ни для болельщиков, ни для спонсоров.

— Долгие и дорогие перелеты

Футболистам будет гораздо тяжелее добираться на выездные игры, а болельщикам — еще и дороже. Хотя в АФК понимают, что Азия намного шире Европы, поэтому и разбила континент на два кластера — западный и восточный. Принцип легко понять на примере группового этапа Лиги чемпионов. Он разделен на 10 квартетов: пять групп по четыре клуба в каждой из Западного региона, пять групп по четыре клуба в каждой из Восточного региона. Плей-офф проходит по принципу КХЛ и НХЛ: команды из Восточного и Западного регионов не встретятся друг с другом до финала. При этом в плей-офф — одноматчевые противостояния. Другими словами, «Зенит» с «Мельбурн Сити» сможет сыграть только в финале, но российские клубы будут часто летать на Ближний Восток и в страны бывшего СССР. К примеру, в 2022 году из Западного региона в Лиге чемпионов играют 11 стран: Катар, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, ОАЭ, Узбекистан, Иордания, Индия, Таджикистан, Туркменистан и Сирия. Примерно такие выезды и могут ждать российские клубы в будущем.

— Лимит на легионеров

Самый неожиданный пункт. Да, в турнирах АФК есть лимит на легионеров, причем достаточно жесткий — «3+1» в заявке на матч (три легионера из любой страны + один легионер из другой страны АФК). Но как раз с сезона-2023/24 его смягчат — сделают «5+1». Правда, от новой формулы РПЛ «13 в заявке + 8 на поле» это все равно далеко. Вообще лимит — распространенная черта восточных лиг. Но, к примеру, в аравийской лиге он относительно мягкий, поэтому клубам из Саудовской Аравии приходится «вырезать» иностранцев из заявки перед матчами международных турниров. Если и у российских клубов будет много футболистов из-за рубежа, то им придется делать то же самое. Кроме того, нужно будет решать вопрос с европейскими представителями ЕАЭС — в РПЛ белорусские, казахстанские и армянские футболисты не считаются легионерами, а в АФК будут считаться.

Лига чемпионов АФК. Фото Getty Images

— Мало турниров

— В Азии всего два клубных турнира. Кажется, ничего страшного, ведь до этого сезона и в Европе были только Лига чемпионов и Лига Европы. Но все совсем не так. Второй по значимости местный турнир — Кубок АФК. Параллели с Лигой Европы на этом заканчиваются, потому что в Кубке АФК не участвуют клубы из топ-стран. Турнир специально создан для отстающих государств — например, в прошлом году обладателем Кубка АФК стал клуб из Бахрейна (89-е место в рейтинге ФИФА). По сути, есть четкая градация: в Лиге чемпионов играет элита, а в турнире помладше — все остальные. Правда, в Кубок АФК можно вылететь из отборочного раунда ЛЧ, но это единицы.

— Мизерные призовые

Лига чемпионов АФК — звучит неплохо. Но по уровню это что-то вроде европейской Лиги конференций, если не хуже. Естественно, здесь меньше денег. По данным Goal, победитель Лиги чемпионов АФК получает 4 миллиона долларов, финалист — 2 миллиона. Одна победа на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА стоит около 3,2 миллиона долларов, а обладатель трофея получает 22,7 миллиона. Оцените разницу.

— Все с нуля

В этом сезоне Россия делегировала в еврокубки пять клубов. Для Азии это недостижимая роскошь. С турнирами там тяжело, поэтому и квота у лиг мизерная. У топов — четыре путевки (одна из них в отбор): в Лигу чемпионов отправляются три лучших клуба лиги, а также обладатель Кубка. Но едва ли России сразу же предоставят четыре места в элитном турнире. Как и в УЕФА, у АФК существует таблица коэффициентов: нетрудно догадаться, что там у России нулевой рейтинг, как у Восточного Тимора и Гуама. Худшие лиги рейтинга получают лишь одну путевку в отборочный раунд Кубка АФК. С этого мы и начнем при переходе.

— Будет тяжело вернуться

Азиатская конфедерация все равно выглядит временным вариантом. Когда-нибудь напряжение спадет и у России появится шанс вернуться в УЕФА. Но тогда мы снова столкнемся со сложностями, снова будем с нуля набирать очки в таблицу коэффициентов УЕФА. Этот путь будет длинным.