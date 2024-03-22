Лапочкин считает, что арбитр поступил верно, удалив Гайича

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии для «СЭ» оценил работу арбитров в товарищеском матче между сборными России и Сербии (4:0).

«Игру сломало не удаление, а Гайич, который нарушил правила, и все претензии надо предъявлять к нему, а ни в коем случае не к арбитру, который поступил абсолютно правильно, назначив пенальти и показав красную карточку. Да, там серьезно ошибся ассистент, который зафиксировал вне игры у Хлусевича. Офсайда, конечно, не было, и ВАР его поправил, но сами пенальти и удаление — верные. Запомнился еще отмененный гол, в котором вмешался ВАР и исправил ошибку ассистента. По факту две ошибки в матче совершили два ассистента, а главный арбитр отработал матч на хорошем уровне. В целом судейство было качественным», — сказал Лапочкин «СЭ».

25 марта сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Парагвая. Игра состоится в Москве на «ВТБ-Арене» и начнется в 20.00 мск.

(Константин Передерий)