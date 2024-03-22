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22 марта, 14:52

Лапочкин считает, что арбитр поступил верно, удалив Гайича

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Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии для «СЭ» оценил работу арбитров в товарищеском матче между сборными России и Сербии (4:0).

«Игру сломало не удаление, а Гайич, который нарушил правила, и все претензии надо предъявлять к нему, а ни в коем случае не к арбитру, который поступил абсолютно правильно, назначив пенальти и показав красную карточку. Да, там серьезно ошибся ассистент, который зафиксировал вне игры у Хлусевича. Офсайда, конечно, не было, и ВАР его поправил, но сами пенальти и удаление  верные. Запомнился еще отмененный гол, в котором вмешался ВАР и исправил ошибку ассистента. По факту две ошибки в матче совершили два ассистента, а главный арбитр отработал матч на хорошем уровне. В целом судейство было качественным», — сказал Лапочкин «СЭ».

 
Россия&nbsp;&mdash; Сербия. Россия — Сербия: турок правильно удалил Гайича и назначил пенальти

25 марта сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Парагвая. Игра состоится в Москве на «ВТБ-Арене» и начнется в 20.00 мск.

(Константин Передерий)

Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сергей Лапочкин (судья)
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