Жирков про реакцию болельщиков после Евро-12: «Сидишь в ресторане, а болельщики кричат: «Эй, гондон!»
Жирков рассказал, как болельщики оскорбляли его после провала сборной России на Евро-2012
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, как болельщики оскорбляли его после провала национальной команды на чемпионате Европы в 2012 году.
— Да, помню, что было после вылета с чемпионата Европы в Польше и Украине. Сам был в таком состоянии и видел, что болельщики были злыми. Сидишь в ресторане, а болельщики кричат: «Эй, гондон!».
В 2012 году сборная России заняла третье место в группе А на чемпионате Европы с 4 очками в 3 матчах. Российская команда разгромила Чехию (4:1), сыграла вничью с Польшей (1:1) и проиграла Греции (0:1).
Из-за поражения грекам в последнем туре россияне не смогли попасть в плей-офф турнира.
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