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Жирков задумывался о завершении карьеры в сборной в 2008 году

Максим Алланазаров
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Футболист «Химок» Юрий Жирков рассказал, что задумывался о завершении карьеры в сборной России в 2008 году.

Павлюченко недавно рассказал в интервью, что я ему еще давно говорил о завершении карьеры.

Да, Павлюченко говорил, что ты ему об этом говорил еще в 2008 году.

Ну, в 2008-м точно нет. Возможно, я говорил ему про карьеру в сборной. Потому что раньше не любил играть в защите. А меня тогда Гус поставил в оборону. Думал: в защите надо больше сил отдавать, еще и вперед подключаться. А атакующие всегда с мячом.

На счету Жиркова 2 гола и 11 результативных передач в 105 матчах за сборную России. В составе команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

Юрий Жирков. «Депутата, которому Аршавин сказал про «его проблемы», я послал на три буквы». Огненное интервью Жиркова

Юрий Жирков
Футбол
Сборная России по футболу
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