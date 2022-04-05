Жирков задумывался о завершении карьеры в сборной в 2008 году

Футболист «Химок» Юрий Жирков рассказал, что задумывался о завершении карьеры в сборной России в 2008 году.

—Павлюченко недавно рассказал в интервью, что я ему еще давно говорил о завершении карьеры.

— Да, Павлюченко говорил, что ты ему об этом говорил еще в 2008 году.

— Ну, в 2008-м точно нет. Возможно, я говорил ему про карьеру в сборной. Потому что раньше не любил играть в защите. А меня тогда Гус поставил в оборону. Думал: в защите надо больше сил отдавать, еще и вперед подключаться. А атакующие всегда с мячом.

На счету Жиркова 2 гола и 11 результативных передач в 105 матчах за сборную России. В составе команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.