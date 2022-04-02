Филимонов рассказал о тренировках под руководством Лобановского

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал Sport24 о тренировках под руководством Валерия Лобановского в киевском «Динамо».

— Какое упражнение у Лобановского было самым тяжелым?

— «Круговая», в ней вратари участвовали наравне с полевыми. «Круг» состоял примерно из восьми упражнений — выпрыгивания из низкого приседа, упражнений на пресс, на руки и так далее. Делаешь одно, переходишь на следующую «станцию» и делаешь другое. Таких кругов было три.

— Говорят, что некоторых рвало.

— Может быть, при мне такого не было. Но до рвотного состояния доходило и в «Спартаке» Романцева — после знаменитой «максималки».

— Вас тоже выворачивало?

— Вратарям было тяжелее всего. Но у меня до этого не доходило. Я терпел и делал, что от меня требовалось.

Лобановский во главе киевского «Динамо» восемь раз становился чемпионом СССР и пять раз выигрывал чемпионат Украины. А также дважды становился победителем Кубка обладателей кубков в 1975 и 1986 году.